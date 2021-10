Die Feuerwehr rückte zu einem leerstehenden Bürogebäude in der Rue Verte aus. Brandstiftung ist nicht ausgeschlossen.

Schwierige Löscharbeiten

Hausbrand in Cessingen

(str) - Am Sonntagnachmittag geriet ein leerstehendes Firmengebäude in der Rue Verte in Cessingen unter beträchtlicher Rauchentwicklung in Brand. Der Speicher und der gesamte Dachstuhl standen in Flammen. Aufgrund der Lage des Gebäudes erwiesen sich die Löscharbeiten als schwierig.

Die Polizei schließt in einer Mitteilung von 17 Uhr Brandstiftung nicht aus. Zeugen werden gebeten, sich direkt beim Notruf 113 zu melden.

