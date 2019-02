Mitten in der Nacht mussten die Bewohner gerettet werden, drei Personen wurden leicht verletzt.

Hausbrand in Bondorf

(mth) - In der Nacht zum Freitag gab es einen größeren Feuerwehreinsatz in Bondorf im äußersten Nordwesten Luxemburgs. In einem Mehrfamilienhaus in der Rue Principale war kurz nach 4 Uhr ein Feuer im Zimmer einer Wohnung ausgebrochen.

3 Großbrand in Bondorf. Foto: CGDIS

Die Bewohner des Hauses wurden von den Rettungskräften in Sicherheit gebracht, drei Personen mussten mit leichten Verletzungen medizinisch behandelt werden.

Feuerwehrkräfte aus der gesamten Region gelang es, ein Übergreifen des Feuers auf das Nachbarhaus zu verhindern. Um 5.40 Uhr war der Brand gelöscht, die Feuerwehr blieb vor Ort, um verbleibende Brandnester zu bekämpfen.