Zwischen Sonntag und Montag kam es zu mehreren Bränden - in Bergem stand ein Haus in Flammen und in Rippweiler zerstörte ein Feuer ein Feld.

Hausbrand in Bergem

(SC) - Zwischen Sonntag und Montag ereigneten sich bei den hießen Temperaturen in Luxemburg mehrere Brände.

Gegen 17.30 Uhr brach in Bergem ein Feuer aus, das ein Einfamilienhaus in der Grand-Rue in Mitleidenschaft zog. Als die Einsatzkräfte aus Bettemburg, Monnerich und Schifflingen vor Ort eintrafen, stand das Dach des Hauses in Flammen. Es blieb allerdings beim Materialschaden - verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Foto: CGDIS

Ein weiteres Feuer war rund eine Stunde zuvor in einem Feld in Rippweiler ausgebrochen. Gegen 16.30 Uhr wurden Einsatzkräfte aus Boweingen/Attert, Colmar, Ettelbrück, Tüntingen, Useldingen, Vichten und Lintgen alarmiert, doch auch mit vereinten Kräften konnte nicht verhindert werden, dass das Feuer großflächigen Schaden anrichtete. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

2 Foto: CGDIS

In der Rue J. Thill in Lamadelaine und in der Rue JP Biermann in Cents kam es ebenfalls zu Feuern - hier blieb es jedoch bei brennendem Gestrüpp.

Einen Verletzten gab es gegen 21.15 Uhr bei einem Autounfall auf der RN27 zwischen Esch/Sauer und Lultzhausen. Einsatzkräfte aus Alebesch und Ettelbrück waren zur Stelle.

