Haus von Bienenvolk belagert

Am frühen Donnerstagmorgen mussten in Düdelingen Polizei und Feuerwehr ausrücken, um ein Bienenvolk einzufangen, das sich am Eingang eines Hauses niedergelassen hatte.

(mth) - Am frühen Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr meldeten mehrere Anwohner in der Rue Dicks-Lentz in Düdelingen der Polizei einen Bienenschwarm, der sich am Eingang eines Hauses niedergelassen hatte.

In der Tat fanden die Polizisten beim Eintreffen an Ort und Stelle ein ganzes Bienenvolk vor, das sich in Form einer dicken Traube an die Fassade klammerte. Mit Hilfe eines Bienenzüchters und Imkers konnten die Bienen eingefangen und vorsichtig in spezielle Transportbehälter umgefüllt werden. Die Feuerwehr aus Differdingen war mit acht Mann im Einsatz. Die Straße musste während rund einer Stunde gesperrt werden.



3 Das Bienenvolk hatte sich an einem Hauseingang niedergelassen. Foto: Polizei

