Schießerei in Villerupt

17-jähriger Luxemburger bei Schießerei schwer verletzt

Bei einer Schießerei in Villerupt wurden am Samstag fünf Menschen verletzt, drei davon schwer. Inzwischen wurde ein Hauptverdächtiger geschnappt.

(AFP) - Nach der Schießerei in Villerupt am Samstag, bei der fünf Menschen verletzt wurden, wurde am Montag nahe der luxemburgischen und belgischen Grenze ein Hauptverdächtiger festgenommen: Es handelt sich um einen Wiederholungstäter mit langer Vorstrafenliste.

„Er wurde um 6.05 Uhr in der Nähe des Hauses seiner beiden Brüder festgenommen und in Polizeigewahrsam genommen“, wie der für die Ermittlungen zuständige Staatsanwalt aus Nancy, François Capin-Dulhoste, erklärt. Nach Angaben der Lokalpolitiker könnte die Schießerei in Zusammenhang mit Drogenhandel stehen.

Dem Staatsanwalt zufolge wurden am Tatort 20 Neun-Millimeter-Hülsen gefunden. Dies deute auf eine Maschinenpistole hin. Der Täter soll zu Fuß an den Tatort gelangt und anschließend mit einem Fahrzeug geflüchtet sein.

Ein Luxemburger unter den Schwerverletzten

„Die Ermittlungen werden sich darauf konzentrieren, festzustellen, ob er allein war“, betonte François Capin-Dulhoste. Es stelle sich insbesondere die Frage, ob der Täter einen Fahrer dabei hatte.

Von den fünf Verletzten trugen drei Personen schwere Verletzungen davon. Bei ihnen handelte es sich um einen 17-jährigen, luxemburgischen Minderjährigen. Er wurde am Kopf getroffen und noch in der Nacht von Samstag auf Sonntag operiert. Ein 20-jähriger Franzose wurde am Brustkorb nahe dem Herzen verletzt, wie der Staatsanwalt weiter aufklärt. Die Schussverletzung wurde als „inoperabel“ eingestuft. Eine 30-jährige Algerierin wurde zudem von einem Schuss in die Hüfte getroffen. Zwei weitere Personen wurden weniger schwer verletzt: ein 19-jähriger Portugiese und ein 20-jähriger Mann, die in Brust und Arm getroffen wurden.

Am Sonntag wurde in Fameck (Moselle), etwa 30 Kilometer von Villerupt entfernt, ein ausgebranntes Fahrzeug gefunden, bei dem es sich laut Staatsanwaltschaft um das Fluchtfahrzeug handeln könnte.

Verdächtiger erst vor Kurzem aus Haft entlassen

Laut Polizeiquellen ist der Verdächtige bereits dutzendfach vorbestraft. „Seit er 16 Jahre alt ist, kommt er nur noch ins Gefängnis und wieder zurück“, sagte eine mit dem Fall vertraute Quelle.

Im Oktober hatte er nach einer Befehlsverweigerung ein Fahrzeug des Einsatzkommandos in Metz gerammt und war dafür zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Erst vor Kurzem wurde er wieder aus der Haft entlassen.

Auch seine Familie wurde bei der Polizei bereits aktenkundig. Immerhin vier der insgesamt fünf Brüder sind den Behörden wegen Diebstahls, Gewalttätigkeiten und Drogenhandel bekannt. Da eines seiner Geschwister wohl kürzlich gedemütigt wurde, gehe man zudem davon aus, dass die Schießerei auch eine Vergeltung dafür sein könnte.

Im Laufe des Wochenendes versicherten die Kommunalpolitiker, dass sie angesichts der Zunahme des illegalen Handels und der Gewalt zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen gefordert hätten, insbesondere in Verbindung mit Belgien und Luxemburg, die nur wenige Kilometer von der Gemeinde entfernt liegen.

„Es gibt einen Anstieg des Drogenhandels, gegen den wir entschlossen vorgegangen sind“, sagte Frédéric Veaux, der Generaldirektor der nationalen Polizei, am Sonntag auf franceinfo. Er bedauere die Gewalt „in Departements, die bislang eher unberührt waren“.

