Eine Konfrontation zwischen zwei Männern endete am Freitagabend an der Gare Centrale mit einer Messerattacke. Nach dem Täter wird gefahndet.

Hauptstädtischer Bahnhof: Mann mit Messer verletzt

(sas) - Kurz vor 18 Uhr wurde eine verletzte Person in der Gleisüberführung am hauptstädtischen Bahnhof gefunden. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann mit einem Messer verletzt worden und wies eine Stichverletzung auf. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, schwebt allerdings nicht ins Lebensgefahr. Der SAMU war vor Ort. Gegen 19 Uhr war der Einsatz für die Retter des Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) abgeschlossen. Die Polizei blieb weiter vor Ort, die Ermittlungen dauern an. Eine Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter wurde eingeleitet.