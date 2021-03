Die Rue Beaumont wird zur "Zone piétonne" und Radfahrer bekommen mehr Platz. Die Éimaischen findet auch 2021 nicht statt.

Hauptstädtische Fußgängerzone wird erweitert

Die Rue Beaumont wird zur "Zone piétonne" und Radfahrer bekommen mehr Platz. Die Éimaischen findet auch 2021 nicht statt.

(str) - Nachdem der hauptstädtische Mobilitätsschöffe Patrick Goldschmidt (DP) bereits vergangene Woche einen Durchbruch bei den Vorbereitungen zum Bau der Fußgänger- und Radfahrerbrücke zwischen Cents und Weimershof über Neudorf angekündigt hatte, gibt es am Mittwochmorgen weitere Neuigkeiten in Sachen Mobilität in der Hauptstadt.



Beim City Breakfast gab Bürgermeisterin Lydie Polfer (DP) etwa bekannt, dass die hauptstädtische Rue du Fossé bis Mitte April so umgestaltet wird, dass Fußgängern und Radfahrern fortan mehr Platz zusteht. Für Radfahrer wird dann auch die Durchfahrt in beide Richtungen möglich sein.

Die Vorbereitungsarbeiten beginnen gleich am Donnerstag. Vom 22. März bis zum 3. April wird der Gruef voll gesperrt sein. Vom 6. bis zum 9. April sollen die Abschlussarbeiten stattfinden.

Beaumont wird zur Fußgängerzone

Darüber hinaus wird es auch an der Place des Bains Veränderungen geben. Hier wird die Hälfte der Parkplätze entfernt. Der so gewonnene Platz soll Fußgängern zugutekommen.

Auch die Rue des Capucins wird zur Fußgängerzone. Screenshot Google Street View

Gar ganz zur Fußgängerzone wird indes ab Mitte April die Rue Beaumont sowie der verbleibende Teil der Rue des Capucins ausgewiesen. Der City-Bus wird dann die Place des Bains anfahren. Für Anwohner und Nutzer einer privaten Parkgarage gibt es eine Vignette.

In nächster Zukunft sollen übrigens an sieben Punkten versenkbare, elektronische Poller den Zugang zur Fußgängerzone absichern.

Mehr Terrassenflächen

In diesem Kontext rufen die Stadtverantwortlichen Horeca-Betriebe auf, sofort ihre Anträge für Terrassenflächen zu stellen. Hier wollen die Stadtverantwortlichen sich bemühen, mehr Platz zu schaffen. Dies soll wieder mehr Leben in die Stadt bringen, so Lydie Polfer.

In Bonneweg wird darüber hinaus am Boulevard Kaltreis in Höhe des Spielplatzes eine 30er Zone eingeführt. Diese Geschwindigkeitsbegrenzung wird durch bauliche Maßnahmen unterstützt. So werden ab dem 22. März beispielsweise die Parkplätze umgestaltet.

Gratis-Transport zum Impfen

Des Weiteren wurde angekündigt, dass die Stadt für Menschen über 65 Jahre ein gratis Transport zum Impfzentrum Limpertsberg angeboten. Man habe mit einem Taxiunternehmen einen Vertrag unterzeichnet, erklärt Mobilitätschöffe Patrick Goldschmidt. Nutzer dürfen sich auch begleiten lassen. Terminabsprachen können über Tel. 4796-2975 erfolgen.

Éimaischen fällt aus

Der Pandemie fällt in diesem Jahr die Éimaischen am Ostermontag zum Opfer. Allerdings wird es möglich sein, in einem Pop-Up-Store Péckvillercher zu kaufen. Interessenten können sich bei der Gemeinde melden. Zudem wird in diesem Kontext auch noch nach weiteren Flächen gesucht.

Bewegung in den Pop-Up-Stores

Nach insgesamt 70 Anfragen hat die Stadt ihre Entscheidung zur Zuteilung für zwei Pop-Up-Stores in der Rue Philippe II gefällt, so Schöffe Serge Wilmes. So wird ein Geschäft für Kinderkleidung eröffnet, dessen Ware ausschließlich in Europa hergestellt wird. In dem anderen Pop-Up-Geschäft werden Kleider und Accessoires im indischen Stil mit der Besonderheit, dass diese Ware nach dem Upcycling-Prinzip gestaltet.

Vom 22. bis 28. März den Mini-Entreprises aus den Sekundarschulen indes auch eine Plattform in einem Pop-Up-Store geboten. Für eine 200 Quadratmeter umfassende Pop-Up-Fläche in der Avenue de la Gare wurde noch kein Mieter gefunden. Eine schlechte Nachricht gibt es indes in Bezug auf den Pfaffenthal-Lift: Dieser wird ab kommendem Montag, dem 15. März, für voraussichtlich eine Woche für Wartungsarbeiten gesperrt bleiben.

