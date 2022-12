Lydie Polfer und Patrick Goldschmidt führen die Liste an. Die Bürgermeisterin bestätigt auch die Kandidatur der Familienministerin.

Lokales 2 Min.

Polfer/Goldschmidt

Hauptstädtische DP geht mit Doppelspitze in die Gemeindewahlen

Lydie Polfer und Patrick Goldschmidt führen die Liste an. Die Bürgermeisterin bestätigt auch die Kandidatur der Familienministerin.

(TJ) - Bei den kommenden Gemeindewahlen wird die DP in der Hauptstadt mit einer Doppelspitze antreten. Dies ließ Hauptstadtbürgermeisterin Lydie Polfer am Mittwoch auf RTL Radio wissen. Am Mittwochmorgen sollte es auch eine offizielle Kommunikation geben.

Goldschmidt ist seit 2009 im Gemeinderat der Hauptstadt. Aktuell ist er als Verkehrsschöffe für die Mobilität innerhalb der Stadt Luxemburg zuständig.

Vergangenen Freitag hatte Radio 100,7 bereits gemeldet, dass die DP-Politikerin noch einmal an den Gemeindewahlen teilnehmen würde. Polfer hatte dies dem LW gegenüber und im Gemeinderat als „falsche Nachricht“ beschrieben.

Resultat von 2017 Bei den Gemeindewahlen 2017 hatte Lydie Polfer mit 12.653 die meisten Stimmen erhalten. Dahinter folgten Simone Beissel (9.532), Patrick Goldschmidt (8.725), Colette Mart (7.739), Jeff Wirtz (7.002), Heloïse Bock (6.983), Tanja de Jager (6.963) und Claude Radoux (6.948).

Lydie Polfer hat das Amt der Bürgermeisterin seit Dezember 2013 inne. Davor stand die ehemalige Außenministerin (1999-2004) bereits zwischen 1982 und 1999 an der Spitze der Hauptstadt.

Zudem wird die Liste mit Familienministerin Corinne Cahen Verstärkung bekommen. Cahen hatte bereits mehrfach ihr Interesse an der Gemeindepolitik bekundet. Corinne Cahen und Patrick Goldschmidt sind übrigens Cousins, dies aber „nur“ im fünften Grad. Sollten beide in den Gemeinderat einziehen, wäre dies vom Gesetz her kein Problem. Dieses besagt, dass Mitglieder des Gemeinderates bis einschließlich des zweiten Grades weder verwandt noch verschwägert und auch nicht verheiratet sein oder in einer eingetragenen Partnerschaft miteinander leben dürfen. Werden zwei solche Personen trotzdem gewählt, hat die Person mit den meisten Stimmen Vorrang.

Polfer begrüßt die Kandidatur von Cahen. Zudem werden die aktuellen DP-Gemeinderatsmitglieder alle für ein weiteres Mandat kandidieren, was die Bürgermeisterin freut. Dies wurde dem LW ebenfalls am Dienstag auf Nachfrage bestätigt.

Sie selber hat kein Problem mit dem Doppelmandat Abgeordnete/Bürgermeisterin, auch wenn dies viel Arbeit bedeute. Sollte sie (Polfer) als Erstgewählte herausgehen, würde sie den Auftrag mit Engagement und Begeisterung annehmen. Cahen müsste - sollte sie gewählt werden - ihren Ministerposten aufgeben.

Die Hauptstadtbürgermeisterin unterstrich im Interview, dass man Wahlen nicht mit einzelnen Personen, sondern mit Listen gewinne. Die komplette Kandidatenliste der Liberalen für die Hauptstadt soll im März vorgestellt werden.

Auf der anderen Seite der Majorität ist seit Längerem bekannt, dass Serge Wilmes (CSV), Erster Schöffe, das Amt des Bürgermeisters anstrebt.

Die Wahlen finden am 11. Juni 2023 statt. Die Wahllisten müssen bis 60 Tage vor den Wahlen beim Vorsitzenden des Hauptwahlbüros eingereicht worden sein.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.