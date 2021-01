Hauptstadtmarkt: neuer Ort, neues Glück

Weil der Knuedler neugestaltet wird, verkaufen die Marktleute bis voraussichtlich Frühjahr 2023 ihre Waren an und rund um die Place Hamilius.

Mittwoch, 6.30 Uhr an der Place Hamilius. Einige Zelte und Verkaufsstände stehen schon. An diesem Tag findet der hauptstädtische Wochenmarkt zum ersten Mal an seinem neuen Standort statt: auf dem öffentlichen Platz vor dem ehemaligen Postgebäude und in den umliegenden Straßen. Das wird baustellenbedingt - der Knuedler wird neugestaltet - bis Frühjahr 2023 der Fall sein.

Vor dem Hôtel des Postes hat der Obst- und Gemüsehändler Licinio Ninali schon seinen Stand aufgeschlagen.

„Ich war schon um 5 Uhr hier, habe den Lastwagen nach dem Entladen zum Glacis gefahren und bin mit der Tram zurückgekehrt“, berichtet der Geschäftsmann ...