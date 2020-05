Am Sonntagmorgen gab es in der Hauptstadt zwei kleinere Vegetationsbrände.

Hauptstadt: Zwei Brände in Wäldern

In der Hauptstadt brannte es am Sonntagmorgen gleich zwei mal in bewaldeten Gebieten. Im Viertel Cents-Hamm musste die Feuerwehr gegen 10.30 Uhr anrücken, um brennende Vegetation zu löschen.

4 Feuerwehrleute löschen einen kleinen Waldbrand in Clausen. Foto: Michel Thiel

Gegen 11 Uhr brannte es dann ebenfalls in Clausen. Auf einem Felsvorsprung am Ort "Grohaans" in der Nähe des Centre Jean XXIII musste ein kleiner Brand gelöscht werden. Die Polizei war ebenfalls im Einsatz.

