Hauptstadt vergibt Gutscheine für Gratis-Schnelltests

Steve REMESCH

In 14 von 17 hauptstädtischen Apotheken sowie in einem Zelt vor dem Hôpital Robert Schuman in Kirchberg können sich Bürger vor einem Gaststätten- und Restaurantbesuch kostenlos testen lassen. Das hat die Stadt Luxemburg in den vergangenen Tagen organisiert.



Voraussetzung ist allerdings die Vorlage eines Gutscheins. Solche wurden an die Restaurants vergeben. Zusätzlich erhalten Bürger auch im Rathaus am Knuedler und im Verwaltungsgebäude an der Rocade de Bonnevoie diese Bons.

Vier Bons pro Person

Die Gutscheine sind sowohl für Bewohner als auch für Stadtbesucher gedacht. Sie beinhalten den Schnelltest und die Zertifizierung, die für 24 Stunden gilt. Es werden maximal vier Bons pro Person ausgegeben. Bei der Gemeinde sollen sie vorerst nur diese Woche erhältlich sein. Im Anschluss wolle man die Bon-Ausgabe aber den Restaurants überlassen. Bis jetzt sind 90.000 Gutscheine gedruckt.

Es sei nicht möglich gewesen, selbst Schnelltests auszuführen, betonte Hauptstadtbürgermeisterin Lydie Polfer (DP) am Mittwoch beim City Breakfast vor der Presse. "Wir haben viele Restaurants in vielen verschiedenen Stadtvierteln", so Polfer. "Das wäre mit einem riesigen Aufwand verbunden gewesen. Deshalb mussten wir eine andere Lösung suchen."

Die wurde am Montag gemeinsam mit den Apothekern aus der Stadt gefunden. "Dabei wurde ein Preis ausgehandelt, der weit unter dem liegt, der bislang genannt wurde", so Polfer. Einen präzisen Betrag wollte sie nicht nennen, das tue sie in der nächsten Gemeinderatssitzung, wo dann auch ein Kredit zur Abstimmung vorgelegt werde.

Dienst an Bürger und Gastronomie

Die drei Apotheken, die nicht teilnehmen, hätten aus Platzgründen absagen müssen. Die Gruppe der Hôpitaux Robert Schuman nehme auf Eigeninitiative an der Aktion teil.

"Wir wollen dem Bürger auf diese Weise einen Dienst leisten", betonte Lydie Polfer. "Und die rund 700 Restaurants auf dem Stadtgebiet unterstützen."

