Hauptstadt sagt illegaler Müllentsorgung den Kampf an

Täglich ist eine zwölfköpfige Truppe der Stadt Luxemburg damit beschäftigt, illegal entsorgten Abfall in der Stadt zu entfernen. Ein Umstand, den die Stadtverantwortlichen nicht länger dulden wollen. Wird der Täter erwischt, droht ihm eine Geldstrafe von 148 Euro.

Die Stadt Luxemburg hat ein Problem mit illegal entsorgtem Müll. Allein im vergangenen Jahr sammelte der hauptstädtische Hygienedienst 479 Tonnen Abfall ein, der nicht gesetzeskonform abgeladen wurde. Dies gab der Schöffenrat der Stadt Luxemburg am Mittwoch während des monatlichen City Breakfast bekannt.

Laut Bürgermeisterin Lydie Polfer (DP) gibt es zwei Vorgehensweisen: Während einige ihren Müll in den Wäldern abstellen würden, werde ein Großteil der Gegenstände an jenen Standorten abgeladen, an denen sich Container für Glas, Papier und Kleider befinden ...