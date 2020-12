Hauptstadt investiert auch 2021 auf hohem Niveau

421,7 Millionen Euro will die Stadt Luxemburg im kommenden Jahr für große Projekte ausgeben. Ein wichtiges Signal in Krisenzeiten, sagt Finanzschöffe Laurent Mosar.

Am Montagnachmittag wird der Haushaltsplan 2021 im Rathaus am Knuedler vorgestellt. Ein Budget, das mit 421,7 Millionen Euro an außerordentlichen Ausgaben jenen der Vorjahre in nichts nachsteht.

Hohe Investitionen in Krisenzeiten

Finanzschöffe Laurent Mosar (CSV) und Budgetberichterstatter Claude Radoux (DP) sind der Meinung, dass auch in Krisenzeiten die Investitionen auf hohem Niveau sein sollen. Die Prioritäten liegen in den Bereichen Mobilität, Soziales und Erneuerung der Infrastrukturen.

Um alle Aufgaben und Vorhaben bewältigen zu können, wird der Personalbestand stetig erweitert ...