Winterlights

Hauptstadt eröffnet Weihnachtsmärkte

Maximilian RICHARD Nicht nur Glühwein und Gromperekichelcher dürften in den kommenden Wochen Besucher der Weihnachtsmärkte in die Hauptstadt locken.

Am Freitag wurde in der Hauptstadt offiziell die Vorweihnachtszeit eingeläutet. An vier Standorten – in der Oberstadt und im Bahnhofsviertel – wurden die Weihnachtsmärkte eröffnet. Dort erwartet die Besucher in den kommenden Wochen weitaus mehr als Glühwein und Gromperekichelcher.

Auf der Place d'Armes gehören der festlich geschmückte Weihnachtsbaum und die Riesenkrippe zu den Höhepunkten. Derweil dürften am Fuße der Gëlle Fra wohl die Riesenpyramide und das Riesenrad nicht nur bei Kindern für leuchtende Augen sorgen. Auf dem Niklosmaart auf der Place de Paris sollen Groß und Klein neben den Imbissbuden und Ständen mit Handwerkskunst und auf dem historischen Kettenkarussell auf ihre Kosten kommen.

Die Besucher im Wanterpark auf der Kinnekswiss erwartet ein überdachtes gastronomisches Dorf mit einer Bühne für Musikprogramme und Unterhaltung für die ganze Familie. Eine Eislaufbahn gibt es aufgrund der Energiesparmaßnahmen der Stadt Luxemburg in diesem Jahr nicht.

Während der Adventszeit werden zahlreiche Veranstaltungen organisiert, darunter Konzerte, der Adventszirkus, Workshops und Vorführungen für Kinder. Das Programm ist auf der Webseite der Stadt Luxemburg aufrufbar.

