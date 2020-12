Hauptstadt: Die Viertel wieder aufwerten

Die Stadt Luxemburg stellt Pop-up-Geschäfte zur Verfügung und will auf diese Weise den Handel ankurbeln.

„Commerce à louer“: Schilder mit dieser Aufschrift sind in den Geschäften in der Avenue de la Gare derzeit häufiger zu sehen. Aber auch in anderen Stadtteilen stehen viele Geschäftsflächen leer und der Einzelhandel kämpft ums Überleben.

Die Verantwortlichen der Stadt Luxemburg wollen deshalb ihre 24 Viertel aufwerten und wissen, dass sie die Zügel teilweise selbst in die Hand nehmen müssen ...