Die Hauptstadt Luxemburgs hat nun 125.000 Einwohner. Teresa Casado Gutierrez wurde von den Gemeindeverantwortlichen empfangen.

Hauptstadt begrüßt den 125.000sten Einwohner

David THINNES Die Hauptstadt Luxemburgs hat nun 125.000 Einwohner. Teresa Casado Gutierrez wurde von den Gemeindeverantwortlichen empfangen.

Vor etwa zwei Wochen erreichte die Redaktion die Meldung, dass die Stadt Luxemburg an der 125.000-Einwohner-Marke kratzt: Dies ist nun passiert. Am Freitag haben die Gemeindeverantwortlichen den 125.000. Bürger begrüßt.

Teresa Casado Gutierrez wurde vom Schöffenrat in der Gemeinde empfangen und erhielt aus den Händen von Bürgermeisterin Lydie Polfer ein Willkommensgeschenk.

Die Hauptstadt zählte am 31. Dezember 2020 124.528, was ein Plus von 2.255 Männern und Frauen im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.