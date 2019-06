Eine Brücke soll die Stadtteile Cents, Weimershof und Neudorf einander näherbringen. Die Verbindung könnte bereits 2022 in Betrieb gehen.

Hauptstadt: Begeisterung für neue Radbrücke

(fwa) - Seit Jahren wird über eine Fußgänger- und Fahrradbrücke über das Hauptstadtviertel Neudorf gesprochen. Auch Pläne wurden bereits 2017 präsentiert. Nun kommt wieder neuer Schwung in das Dossier.

Alternativen für Einwohner und Pendler "Wir alle sind verantwortlich für die Mobilität", sagt der hauptstädtische Schöffe Patrick Goldschmidt, der den Einwohnern und Pendlern Alternativen zum Auto bieten will.

Als Bürgermeisterin Lydie Polfer am Donnerstagabend den Stand der Planung der zukünftigen Brücke zwischen Cents und Weimershof den Bürgern in Cents vorstellte, brach mehr als einmal spontaner Applaus aus.



220 Meter lange Stahlseilbrücke

Die zurückbehaltene Variante sieht eine rund 220 Meter lange Stahlseilbrücke vor sowie einen Aufzug, der in Höhe der ehemaligen Spielschule in Neudorf die Verbindung mit der Brücke herstellt. Der Fahrradweg, der die beiden Stadtviertel miteinander verbindet, wird eine Breite von vier Metern haben.



Die Konstruktion wird so filigran wie möglich sein. In luftigen 50 Metern Höhe überquert die Brücke das Viertel Neudorf. In Weimershof erfolgt der Zugang durch die Rue des Bleuets.



Auf der gegenüberliegenden Talseite schließt das Bauwerk an den unbefestigten Kreisel am Eingang zur Gartensiedlung hinter dem Boulevard Charles Simonis in Cents an. Von dort aus gelangt man weiter zur Bahnhaltestelle Cents-Hamm, wo auch der Anschluss an den geplanten Fahrradweg PC27 erfolgt. Durch die neue Brücke werden die drei Stadtviertel näher zueinander rücken.

Laut Bürgermeisterin Lydie Polfer heißt die Zielvorgabe „Inbetriebnahme 2022“.

Das Interesse der Bevölkerung an der Informationsversammlung war groß. Foto: Frank Weyrich