Hauptbahnhof: WC-Besuch für 70 Cent

Die Tarife für die Nutzung der öffentlichen Toiletten am Hauptbahnhof wurden "angepasst", wie die nationale Eisenbahngesellschaft mitteilt.

(DL) - 70 Cent kostet die Toilettenbenutzung am Hauptbahnhof fortan. Dies teilt die CFL in einer Pressemitteilung mit. Die Eisenbahngesellschaft habe die Tarife damit "angepasst", heißt es in dem Schreiben - wobei für Frauen und Männer nun derselbe Preis gelte.



Der Zugang zu den Toilettenräumen, die kürzlich umfassend renoviert wurden, erfolgt ab sofort denn auch über Drehkreuze. Die hierfür benötigten Jetons erhalte man an einem Automaten am Eingang der Räumlichkeiten.



Der Preis für die Nutzung der Duschräume sei indes "deutlich gesenkt" worden - von sieben Euro auf fünf Euro. Der zuvor geltende Tarif für die Toiletten wird allerdings nicht erwähnt.

Für Kinder unter sieben Jahren sind die Sanitäranlagen kostenlos.

Am Wochenende rund um die Uhr zugänglich



Auch die Öffnungszeiten wurden adaptiert. Die Toilettenräume sind demnach täglich von 5 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts zugänglich. An den Wochenenden, sprich in den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag, sind die Anlagen durchgehend geöffnet.

Wenn es nicht allzu dringend ist, bieten sich alternativ übrigens die öffentlichen Toiletten, die von der Stadt Luxemburg verwaltet werden, an - etwa beim Cercle Cité oder auf dem Glacis. Deren Nutzung ist gratis ...