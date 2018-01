(nas) - Die Kapazitäten am Hauptbahnhof in Luxemburg-Stadt sind gerade zu den Stoßzeiten ausgeschöpft - dies vor allem dadurch, dass derzeit alle Linien des Landes dort zusammenlaufen. Dass der Bahnhof ausgebaut werden soll, ist längst gewusst. Am Freitagvormittag hat nun auch der Ministerrat grünes Licht für das Vorhaben gegeben.

Unter anderem wird das Areal des ehemaligen Atelier Nord der CFL, das in den vergangenen Monaten abgerissen wurde, umfunktioniert. Darüber hinaus sollen zwei zusätzliche Bahnsteige mit vier angrenzenden Gleisen gebaut werden. Das Projekt beinhaltet ebenfalls eine neue 106 Meter lange und 3,20 Meter breite Gleisüberführung.

Im diesbezüglichen Gesetzesprojekt wurde festgehalten, dass das Projekt in zwei Phasen durchgeführt wird. Das Gleis 11 am Bahnsteig 5 soll im Dezember 2019 in Betrieb genommen werden, das Gleis 12 sowie die Gleise 13 und 14 des Bahnsteigs 6 zum Ende des Jahres 2021. Die Gleisüberführung wird voraussichtlich im Jahre 2022 fertiggestellt sein.

Die Gesamtkosten für den Ausbau belaufen sich auf 171 Millionen Euro.