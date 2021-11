„Haupeschfester“ in Berdorf und Munshausen feiern ihr Comeback.

Wieder auf der Pirsch

Haupeschmärkte sind zurück

Marc HOSCHEID „Haupeschfester“ in Berdorf und Munshausen feiern ihr Comeback.

Dass der Jagdinstinkt nicht so schnell erlahmt, hat sich an diesem Wochenende bei den „Haupeschfester“ in Berdorf und Munshausen gezeigt. Nach einer coronabedingten Pause von einem Jahr nutzten zahlreiche Interessierte zwischen Freitag und Sonntag im Norden und Osten des Landes die Möglichkeit, um lokale Produkte zu erwerben und sich in geselliger Atmosphäre auszutauschen, wobei die Märkte jeweils den Höhepunkt der Festivitäten darstellten.

11 Vor dem Haupeschmaart wurde in Munshausen ein Gottesdienst in der Pfarrkirche gefeiert. Foto: Marc Hoscheid

Petrus hätte allerdings durchaus dafür sorgen können, dass an dem Wochenende, an dem des heiligen Hubertus, Schutzpatron der Jäger, gedacht wird, etwas besseres Wetter herrscht. Doch auch die trübe und regnerische Witterung konnte nicht verhindern, dass mehr als Tausend Besucher den Weg nach Munshausen gefunden haben. Gegen 13 Uhr wurden bereits rund 700 Eintritte gezählt.

Über 100 Aussteller in Munshausen

Über 100 Aussteller waren bei der 32. Ausgabe des Munzer Haupeschmaarts, der als Covid-Check-Event organisiert wurde, dabei. Im Fokus standen dabei wie gewohnt regionale Lebensmittel und die Handwerkskunst. Der Brauch eines solchen Marktes geht auf das 17. Jahrhundert zurück. Eröffnet wurde die Veranstaltung mit dem sogenannten doppelten Handschlag, bei dem es sich in diesem Jahr jedoch eher um einen dreifachen Handschlag zwischen Chamberpräsident Fernand Etgen, Landwirtschaftsminister Romain Schneider und dem Vizepräsidenten des lokalen Tourismuszentrums handelte.

Sowohl Etgen als auch Schneider unterstrichen die Bedeutung der lokalen Produktion, die während der Corona-Krise noch einmal an Wert gewonnen habe. „Auch wenn das Online-Shopping während der Pandemie floriert hat, ist es für mich am wichtigsten, das Produkt zu sehen, zu riechen und zu schmecken“, so Schneider.

30. Jahre Haupeschmaart in Munshausen Halali mit Wildgulasch: Munshausen feiert zum 30-jährigen Haupeschmaart-Jubiläum erneut den Schutzpatron der Jägerschaft.

In Berdorf präsentierten derweil am Samstag und Sonntag 70 Kunsthandwerker ihre Waren und zahlreiche gastronomische Stände boten ihre kulinarischen Köstlichkeiten an. Auf diese Weise wurde das Haupeschfest in Berdorf zum Anziehungspunkt für die gesamte Gegend. Die Gäste flanierten durch die Straßen des Dorfes sowie die offenen Scheunen und kamen zum Food Village hinter dem Kulturzentrum, wo sie nach einem Covid-Check Köstlichkeiten aus der Region genießen konnten.

