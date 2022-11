Die traditionsreichen Märkte in den Ortschaften Berdorf und Munshausen lockten auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Schaulustige an.

Lokales 49

Exklusiv für Abonnenten

In Munshausen und Berdorf

Haupesch-Wochenende lockt zahlreiche Besucher an

Glenn SCHWALLER Die traditionsreichen Märkte in den Ortschaften Berdorf und Munshausen lockten auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Schaulustige an.