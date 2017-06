(str/SH) - Fünf Luxemburger hatten Mitte Dezember 2016 Beiträge über Flüchtlinge auf Facebook mit pauschalen Beschimpfungen und Aufrufen zur Gewalt kommentiert. Am Donnerstag wurden sie zu Geldstrafen verurteilt.

Romaine W. muss demnach 700 Euro zahlen, Giovanni G., Jean S. und Jean-Pierre E. jeweils 500 Euro. Die gleiche Strafe wurde auch gegen Emile H. ausgesprochen, der bereits wegen vergleichbarer Tatbestände vorbestraft ist. Er hatte sich vor einem Monat gleich wegen mehrerer Kommentare verantworten müssen. In einem Fall kam es für ihn zu einem Freispruch, in einem anderen zur Verurteilung zu der Geldstrafe. Er hatte geschrieben, er würde auf die Flüchtlinge in Calais schießen. Zudem schlug er vor, die Polizei solle bei Unruhen in einem Flüchtlingscamp „scharfe Munition“ einsetzen.



Die anderen Angeklagten wollten Flüchtlinge "bombardieren" lassen oder bezeichneten sie als "Neandertaler", "Dreckspack" und Angehörige einer "Drecksrasse". Die Botschaften waren über die „Bee Secure Helpline“ gemeldet worden, die Staatsanwaltschaft hatte daraufhin Ermittlungen aufgenommen.

Ein sechster Angeklagter wurde unterdessen freigesprochen.



