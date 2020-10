Hasseler Mord: Zehn Jahre und kein Täter

Vieles erinnert beim Hasseler Mord an einen Kriminalroman. Bei dieser Geschichte gab es allerdings bislang für Opfer und Hinterbliebene keine Gerechtigkeit.

Zwei Männer stehen in Hassel auf dem Friedhof. Wie an jedem 1. November wohnen die Brüder der Gräbersegnung bei. Doch während der Priester an jenem Allerheiligen im Jahr 2010 von Grab zu Grab schreitet, fehlt jemand. Camille K. sollte bei seinen Geschwistern sein. Besorgt begeben sich die beiden Brüder schließlich nach der Zeremonie gegen 17 Uhr zu dessen Haus in der Rue Killebierg in Hassel. Niemand öffnet, über die offene Terrassentür gelangen sie ins Innere.

Vor der Schlafzimmertür ihres Bruders lehnt ein auf den Kopf gestelltes Kruzifix ...