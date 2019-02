Die Sonne scheint – was bei den einen Frühlingsgefühle hervorruft, sorgt bei anderen indirekt für heftige Niesanfälle. Vor allem Hasel und Erle machen Allergikern kurzzeitig zu schaffen.

Hasel und Erle: Pollen im Anflug

Sandra SCHMIT Die Sonne scheint – was bei den einen Frühlingsgefühle hervorruft, sorgt bei anderen indirekt für heftige Niesanfälle. Denn mit den milden Temperaturen kommen auch die ersten Pollen. Vor allem Hasel und Erle machen Allergikern kurzzeitig zu schaffen.

Manche werden bereits gespürt haben, dass etwas in der Luft liegt: Pollen. In den vergangenen Tagen hat sich in der Natur nämlich Ungewöhnliches abgespielt. Binnen kurzer Zeit wurden extrem viele Haselnussstrauchpollen in die Luft geschleudert – was Allergiker deutlich zu spüren bekommen. Viele klagen bereits über tränende Augen, laufende Nasen oder Atemprobleme.



Kein Wunder: „In diesem Jahr wurde der ganze Haselblütenstaub in weniger als zwei Wochen in die Luft gestoßen. Im vergangenen Jahr erstreckte sich die Pollensaison von Hasel über zweieinhalb Monate“, erklärt Dr. François Hentges, Leiter der Pollenstation des Centre hospitalier de Luxembourg (CHL).



Regelrechte Pollenexplosion



Der Pollenflug dieser Baumart hat in diesem Jahr ungewöhnlich schnell eingesetzt und: Es wurden größere Mengen freigesetzt. Die einzige Anlage zur Erfassung von Blütenstaub in Luxemburg auf dem Dach des hauptstädtischen CHL-Krankenhauses verzeichnete am Montag einen Höchstwert von 473 Haselpollenkörnern in der Luft, am Tag davor waren es 416 – sobald die kritische Marke von 50 überschritten wird, verspüren Allergiker deutliche Symptome. Bei sensiblen Personen treten Beschwerden bereits früher auf.



„473 ist ein außergewöhnlich hoher Wert. An nur einem Tag wurden so viele Haselnussstrauchpollen an die Luft abgegeben wie sonst innerhalb eines ganzen Jahres“, stellt François Hentges mit Blick auf die Zahlen fest. Außerdem befinden sich derzeit viele Erlenpollen in der Luft, am Montag waren es immerhin 65, am Tag danach 63. Wegen der großen Menge an freigesetzten Hasel- und Erlenpollen, verspüren sogar Allergiker Symptome, die normalerweise auf diese Arten kaum reagieren.



Ein Großteil der Blütenstaubarten wird während des Tages freigesetzt. Am Morgen und am Abend, beziehungsweise während der Nacht, fliegen also weniger Pollen. Deshalb sollten Allergiker vor allem während dieser Stunden draußen unterwegs sein und auch gerade dann lüften; tagsüber sind die Fenster geschlossen zu halten. Bei Beschwerden können Nasenspray, Augentropfen und andere Medikamente Linderung verschaffen. Juckende Augen können mit klarem Wasser ausgespült werden. Manchmal hilft es auch, Gesicht und Haare zu waschen, denn vor allem in langen Haaren bleibt der Blütenstaub gut haften. Wichtig ist auch, zu wissen, auf was man allergisch reagiert. Außerdem sollte man sich über den aktuellen Pollenflug informieren, für Luxemburg geht das auf der Webseite der Pollenstation des hauptstädtischen CHL-Krankenhauses.

Schuld an der ungewöhnlichen Entwicklung in der Natur sind die milden Temperaturen der vergangenen Wochen. „Wegen der Wärme konnten die Pollen gut gedeihen und waren sozusagen früher reif. Hätte es im Januar noch mehrere Tage mit durchgehend Temperaturen um null Grad gegeben, wäre aktuell nicht so viel Blütenstaub freigesetzt worden. Als es jetzt ein paar Tage in Folge so mild war, wurden fast alle Pollen zur gleichen Zeit in die Luft geschleudert“, erklärt François Hentges und stellt fest, dass der erste Pollenflug jedes Jahr früher einsetzt: „Vor 20 Jahren war es noch März, jetzt ist es schon Mitte Februar.“



Vorläufiges Aufatmen



Die gute Nachricht für Allergiker: Während einiger Tage spüren sie zwar intensive Symptome, danach ist aber vorerst Ruhe. Zu früh freuen sollten sich Betroffene trotzdem nicht, denn wer allergisch auf Hasel und Erle reagiert, verspürt normalerweise auch beim Pollenflug anderer Bäume Beschwerden.

„Wenn es demnächst nacheinander einige Tage mit Temperaturen über zehn Grad gibt, könnten auch die Eschenpollen früher fliegen als gewohnt – etwa ab Mitte März. Ende März würde dann die Birkenpollensaison beginnen. Damit würde sich alles um eine Woche verschieben“, so François Hentges. Solche Prognosen seien allerdings immer vom Wetter abhängig und deshalb nur bedingt möglich.