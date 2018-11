Fahrer stand unter Drogeneinfluss und hatte Softair Pistole unter dem Autositz.

Haschisch und Kokain sichergestellt

(mim) - In der Nacht zum Samstag kontrollierte eine Polizeistreife in der Nähe der Rue Jean-Baptiste Gillardin in Petingen einen Mann, der sich merkwürdig benahm und verwirrt schien. Er gab an, sich zu seinem Fahrzeug, das unweit auf einem Parkplatz stünde, begeben zu wollen, da dort sein Cousin auf ihn warten würde. Als die Beamten mit dem Mann beim Wagen eintrafen, saß der Cousin seelenruhig auf dem Beifahrersitz und rauchte einen Joint. Bei der Fahrzeugdurchsuchung wurden 3,6 Gramm Haschisch und zwei Kugeln Kokain sichergestellt. Überraschend erwähnte dann die zuerst kontrollierte Person, der Fahrer des Autos, dass sich eine Pistole unter dem Fahrersitz befinden würde. In der Tat wurde dort eine Softair Pistole gefunden und sichergestellt. Zudem gab der Mann an, Kokain und Cannabis konsumiert zu haben und mit seinem Wagen zum Parking gefahren zu sein. Der diesbezügliche Drogenschnelltest verlief positiv, weshalb eine Blutprobe im Krankenhaus abgenommen wurde. Protokoll wurde erstellt.



In der hauptstädtischen Route de Thionville ereignete sich am Freitagnachmittag ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Die Person, die der Polizei den Unfall meldete, äußerte den Verdacht, der Verursacher stünde unter Drogeneinfluss. Er hat sich nach dem Unfall zu Fuß davongemacht. Die Beifahrerin war beim Eintreffen der Polizei allerdings noch vor Ort. Laut den Angaben der Frau hatte sich ihr Bekannter zum Drogenzentrum begeben. Dort konnte der Mann denn auch angetroffen werden. Ein Drogenschnelltest verlief positiv, der Mann musste sich dann einer Blutprobe unterziehen. Zudem gestand er, nicht im Besitz eines Führerscheins zu sein. Eine Strafanzeige wurde erstellt.