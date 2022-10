In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um Musik und deren Wirkung auf die Stimmung.

Gazettchen

Harte Töne für ein sanftes Gemüt

Nadine SCHARTZ Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um Musik und deren Wirkung auf die Stimmung.

„Musik kann vielleicht nicht die Welt retten, aber deine Seele“: Als ich neulich diesen Spruch hörte, konnte ich dem nur zustimmen. Denn kurz davor hatte ich wieder einen dieser Momente, in denen nur Musik mich über den Tag retten konnte.

Zur Erklärung: Es war erst kurz vor 8 Uhr und ich fühlte mich bereits, als hätte ich einen Marathon inklusive einer Hetzjagd hinter mir. Dabei war es eigentlich nur das alltägliche, morgendliche Chaos mit einem Achtjährigen, der sich im Schneckentempo auf die Schule vorbereitet, einem Hund, der sein Bedürfnis lieber im warmen Wohnzimmer statt draußen im Regen verrichtet und der Suche nach meinem Ladekabel. Nicht zu vergessen, dass ich zu diesem Zeitpunkt mit klatschnassen Haaren, ungeschminkt sowie ohne Kaffee und Jacke im Auto saß und meine Tochter Ballermann-Hits trällerte.

Sobald meine Playlist ertönt, herrscht Ruhe im Auto.

Da sich ein Boxsack zum Abreagieren schlecht in einem Fahrzeug eignet, wählte ich eine Playlist mit alten Metalsongs und erinnerte mich an meine Schulzeit. Denn vor wichtigen Prüfungen, in denen ich vor Nervosität kaum einschlafen konnte, waren es diese Klänge, die mich sanft in das Reich der Träume brachten. Damals wie heute sorgt demnach die richtige Musik bei mir für sofortige innere Ruhe. Aber, wohlgemerkt, es muss die richtige sein, ansonsten bewirkt man genau das Gegenteil.

Mittlerweile haben auch meine Kinder dies verstanden. Sobald meine Playlist im Auto ertönt, verstummen sofort jene Lieder, die meinen Blutdruck noch höher in die Luft jagen und mich – Gerüchten zufolge – unausstehlich machen. Singen sie dann noch meine Lieder mit, wird mir warm ums Herz und die morgendliche Hektik ist schon fast vergessen.

