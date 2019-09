Harmonie Kleinbettingen: 125 Jahre jung

Vor 125 Jahren wird die Bettinger Musik-, Feuerwehr- und Gesangsgesellschaft gegründet.

Vor zwei Jahren hatte ein Luxemburger Autobus in Frankreich eine Panne und musste auf einer Raststätte zwei Stunden lang auf ein Ersatzfahrzeug warten. An Bord waren Mitglieder der Klengbettener Musek, die sich auf dem Weg in den Schwarzwald, zu einer Konzertreise, befanden. Gemäß ihrer Art und Weise, jeder Situation etwas Gutes abzugewinnen, beschlossen die Musiker spontan, ein Konzert an der Raststätte zu geben.

„Es war dort wohl das erste Konzert überhaupt“, schmunzeln der Präsident der Harmonie Kleinbettingen, Nico Kaufmann, und Aloyse Jacoby ...