Harlingen: Schüler lehren Zukunft

Seit Greta Thunberg marschieren auch in Luxemburg Schüler für den Klimaschutz. In Harlingen setzt man indes lieber auf Praxis statt Protest.

Seit die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg mit ihren Appellen für ein entschiedeneres Vorgehen gegen den Klimawandel eine wahre Jugendbewegung ausgelöst hat, gehört der Freitag an vielen Schulen weltweit nun also dem Protest für die Rettung des Planeten. „Fridays for Future“, so das Motto, unter dem seit Monaten Schüler durch die Straßen ziehen, um der Politik die Augen für den Ernst der Klimakrise zu öffnen.

"All Days for Future"



Freitags für die Zukunft? Jeden Tag für die Zukunft lautet der Leitspruch bei der Natur-AG der Regionalschoul Uewersauer in Harlingen ...