Harlingen: Gespannt wie am ersten Schultag

Nach wochenlangem Homeschooling stehen sich Grundschüler und Lehrer ab Montag wieder im Klassensaal statt nur auf dem PC-Schirm gegenüber. In Harlingen sieht man sich für den Unterricht in Corona-Zeiten soweit gerüstet.

Wenn am Montag die Grundschulen wieder öffnen und der Neuanfang dem Planungsstress der vergangenen Wochen ein Ende setzt, wird David Marth vor Unterrichtsbeginn wohl erst einmal kräftig durchatmen.

„Ich denke, dass jeder froh ist, wenn die ganze Organisationsmaschinerie vorerst zum Stillstand kommt und man sich als Lehrer wieder auf das Kerngeschäft und die Kinder konzentrieren kann. Auch wenn jedem bewusst ist, dass es keinen normalen Schulalltag geben wird.“

Dass das, was ab Montag in der Harlinger Regionalschule abläuft, einem solchen dennoch so nah wie möglich kommt, dafür haben er und seine Kollegen aus dem Schulvorstand zuletzt allerdings in zahllosen Stunden alles getan ...