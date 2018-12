Happy Birthday, Tram und Funiculaire!

Diane LECORSAIS

Ein heftiger Schneesturm hatte Luxemburg am 10. Dezember 2017 fest im Griff. Doch dann sollte es doch noch jemand schaffen, dem Extremwetter die Schau zu stehlen. Nach 53 Jahren feierte die Tram ihre Rückkehr in die Hauptstadt. Sie kam in Begleitung einer Standseilbahn sowie zwei neuer Bahnhaltestellen. Ein Rückblick in Zahlen zum 1. Geburtstag.