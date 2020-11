In den früheren Morgenstunden mussten die Einsatzkräfte in Esch/Alzette einen größeren Brand bekämpfen.

Hangar gerät in Esch/Alzette in Vollbrand

In den früheren Morgenstunden mussten die Einsatzkräfte in Esch/Alzette einen größeren Brand bekämpfen.

(m.r.) - Gegen. 3.40 Uhr ist in einem Hangar in Esch/Alzette ein größeres Feuer ausgebrochen. In der Rue André Koch stand Hangar von einer Fläche von rund 250 Quadratmetern im Vollbrand. Die Gewährleistung der Wasserzufuhr erwies sich laut dem nationalen Rettungsdienst als schwierig und die Löscharbeiten konnten unter Einsatz von Atemschutzgeräten durchgeführt werden.

Den Rettungskräften gelang es allerdings die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Die Nachlöscharbeiten waren am Donnerstag gegen 10 Uhr abgeschlossen. Es entstand ein hoher Materialschaden, aber es wurde niemand bei dem Vorfall verletzt.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.