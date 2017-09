(clau) - „Wir werden von Migranten überrannt!“ Dieser Satz fällt öfters in Diskussionen über Ausländer und Flüchtlinge. Doch handelt es sich bei dieser Behauptung um reine Spekulation. 2015 mussten 24,5 Millionen Menschen aufgrund von Gewalt und Krieg aus ihrem Land fliehen. Dies relativiert die 1,2 Millionen Anträge auf internationalen Schutz, die in demselben Jahr innerhalb der EU, die ihrerseits über 508 Millionen Einwohner zählt, gestellt wurden. Luxemburg registrierte 2 447 solcher Anträge im Jahr 2015, was – wenn man sich die Gesamtzahlen vor Augen führt – eine verschwindend geringe Menge darstellt.

Das genannte Beispiel stammt aus dem Handbuch „Vorurteile gegenüber Migranten“, das in Zukunft dazu dienen soll, eine offene Diskussion über vorgefertigte Meinungen anzuregen und ihnen zugleich mit recherchierten Gegenargumenten zu begegnen.

Beitrag für Integration



Niemand ist frei von Vorurteilen, doch mit offenem Geist kann jeder sie überwinden. So lautet der Grundgedanke des Büchleins, das von der gemeinnützigen Vereinigung „Alter & Ego“, in Zusammenarbeit mit der Organisation „EAPN Lëtzebuerg“ und im Rahmen des Projektes „Zesumme Liewen“, entworfen wurde.

Beide Gemeinschaften setzen sich für ein friedliches Nebeneinander mit Ausländern ein. Außerdem schaffen sie Begegnungsmöglichkeiten zwischen Menschen, die in Armut leben, und Asylbewerbern, womit sie einen wichtigen Beitrag für die Integration von Flüchtlingen in unsere Gesellschaft leisten.

Kleines Buch mit großer Wirkung



Mit der Veröffentlichung des Werks „Vorurteile gegenüber Migranten“ möchten die Herausgeber ein breites Publikum erreichen. Auf Anfrage können sich Interessenten ein gedrucktes Exemplar kostenlos bestellen (info@alter-ego.lu). Ab heute steht der Text im Internet auch gratis zum Download bereit.

Das Buch ist auf Französisch, Deutsch und Luxemburgisch verfügbar. Es wird fernerhin auch als Grundlage für die zwei- bis dreistündige Sensibilisationskurse dienen, welche die Vereinigungen für Gemeinden und sozio-pädagogische Strukturen anbieten.