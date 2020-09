Eine Geldstrafe von 5.000 Euro und ein Fahrverbot von 24 Monaten auf Bewährung: So lautet in erster Instanz das Urteil gegen einen Fahrer, der an einem Bahnübergang die Haltesignale missachtet hatte.

Haltesignale an Bahnübergang missachtet: Geldstrafe für Fahrer

(SH) - Obwohl die Ampel rot aufleuchtete und eine der Bahnschranken bereits heruntergelassen war, war ein Fahrer am späten Abend des 22. Juli am Übergang in Beggen weitergefahren. Als er sich mit seinem Wagen auf den Gleisen befand, näherte sich ein Zug, der den Wagen dann auch trotz des vorbildlichen Verhaltens des Zugführers erfasste. Die Richter des Bezirksgerichts Luxemburg verurteilten den 49-jährigen Mann nun zu einer Geldstrafe in Höhe von 5 ...

