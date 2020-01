Die französische Regierung hat der Kampagne zum Verzicht auf Alkohol ihre Unterstützung versagt. Wein gilt als Ausdruck französischen Lebensgefühls.

Halbtrockener Januar in Frankreich

Die französische Regierung hat der Kampagne zum Verzicht auf Alkohol ihre Unterstützung versagt. Wein gilt als Ausdruck französischen Lebensgefühls.

Wer nicht trinkfest ist, hat an den Feiertagen in Frankreich ein Problem. Zum Jahresende fließt der Alkohol nämlich in Strömen: Zu den Austern der Weißwein, zum Hauptgericht der Bordeaux und zur Verdauung hinterher ein Gläschen Calvados. Alles, was das Land an alkoholischen Getränken zu bieten hat, wird zu den „Fêtes“ aus den Kellern geholt. Ein feuchtes Ritual, das sich jedes Jahr wiederholt. Doch 2020 herrscht eine neue Nüchternheit im Land von Champagner und Cognac. Der „Dry January“, der von den Briten 2013 eingeführte „trockene Januar“, wird erstmals auch auf der anderen Seite des Ärmelkanals beworben. „Was wäre, wenn wir auf Alkohol verzichten würden?“, fragte die Zeitung „Le Parisien“ am Donnerstag und ließ ein paar Pariser über die Vorteile der Abstinenz berichten.



Macron ist ein bekennender Weinliebhaber

Eine offizielle Kampagne für den „janvier sec“ wird es allerdings nicht geben, denn Emmanuel Macron stoppte die Initiative, die die Unterstützung der Gesundheitsbehörden hatte, von höchster Stelle aus. Der Präsident ist ein bekennender Weinliebhaber, der auch ausgefallene Sorten am Geschmack erkennt. Von dem 42-Jährigen gibt es mehr Fotos mit Weinglas in der Hand als von seinen Vorgängern, die wie Nicolas Sarkozy auf Alkohol verzichteten oder wie Jacques Chirac eine Vorliebe für das mexikanische Corona-Bier hatten. Er trinke mittags und abends ein Glas Wein, verriet Macron einmal.



Dass er damit über den Empfehlungen der Gesundheitsbehörden liegt, die zu maximal zehn Gläsern pro Woche raten, scheint den Staatschef dabei nicht zu stören. Für ihn und seinen Landwirtschaftsminister Didier Guillaume gehört der Wein zum französischen Kulturgut. „Wein ist kein Alkohol wie jeder andere“, versicherte Guillaume im vergangenen Jahr zur Empörung von Gesundheitsministerin Agnès Buzyn. „Ich habe noch nie einen Jugendlichen gesehen, der aus dem Nachtclub kam und betrunken war, weil er einen Côtes-du-Rhone oder einen Bordeaux getrunken hat“, verharmloste der Minister die Auswirkungen des Weins.

Alkohol für 41.000 Todesfälle pro Jahr verantwortlich

Dabei wünschen sich 92 Prozent der Franzosen gerade bei den Jugendlichen mehr Aufklärung über die Folgen des Alkoholkonsums. 58 Prozent sind der Meinung, dass die Regierung nicht genug tut, um vor den Risiken des Alkohols zu warnen. Die Weinbauern wollen von den Gefahren ihres Produkts allerdings nichts hören. Schließlich hängen milliardenschwere Umsätze und zehntausende Arbeitsplätze am Wein. Ein „trockener Januar“ könnte da nur schaden. Der Alkoholkonsum schrumpfte seit den 1950er Jahren ohnehin schon um die Hälfte.



Dennoch trinken die Franzosen laut der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD immer noch 11,7 Liter Alkohol pro Jahr und belegen damit den dritten Platz hinter Litauern und Österreichern. Die Deutschen sind mit 10,9 Litern an zehnter Stelle.

„Statt ein Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichen Interessen und öffentlicher Gesundheit zu wahren, hat der Präsident sich entschieden, einen Wirtschaftszweig zu unterstützen“, kritisiert Michel Reynaud vom Dachverband der Vereine gegen Alkoholabhängigkeit. Der Alkohol ist jedes Jahr für den Tod von 41.000 Franzosen verantwortlich. Doch auch ein vorübergehender Verzicht scheint an das Lebensgefühl zu rühren. Mehr als 40 Prominente, darunter der Schauspieler Pierre Arditi und die Schriftstellerin Catherine Pancol, veröffentlichten im Dezember eine Kolumne mit dem Titel: „Hört auf, bei Weinliebhabern Schuldgefühle zu wecken.“ Die Franzosen dürften nicht „wie die Schafe“ dem englischen Beispiel des „Dry January“ folgen, forderten die Unterzeichner.



„Bei uns ist der Alkoholkonsum mit dem Wein verbunden“, erklärt der Autor Victor Le Grand im Magazin „Le Point“ die Befindlichkeiten. „Ein Glas abzulehnen bedeutet nicht nur, ein Feiermuffel zu sein, sondern auch ein schlechter Franzose.“ Dennoch ergab eine Blitzumfrage des „Point“, dass etwa ein Fünftel der Leser im Januar auf Alkohol verzichten will.