Halbstarke in der Réidener Schwemm

Nico MULLER Ein Beitrag der Réidener Schwemm schlägt zurzeit auf Facebook hohe Wellen. Jugendliche hatten im Außenbereich des Schwimmbads randaliert.

Ein Beitrag der Réidener Schwemm über einen Vandalismus-Akt schlägt zurzeit hohe Wellen auf Facebook. Der Post wurde bisher bereits weit über 800 Mal geteilt, bekam rund 350 Likes und gab Veranlassung zu knapp 150 Kommentaren.

Im Beitrag werden zwei undeutlich zu sehende Personen, aber erkennbar Jugendliche, gezeigt, wie sie am Montag gegen 2.30 Uhr im Außenbereich des Schwimmbads randalieren. Die Aufnahmen stammen von Überwachungskameras.

Angesichts des nicht allzu hohen materiellen Schadens habe man den Jugendlichen mit dieser Veröffentlichung die Chance geben wollen, sich bei der Leitung des Schwimmbads selber zu melden, bevor man die Polizei einschaltet, wie uns Direktor Jean-Claude Kemmer auf Nachfrage hin mitteilte.

Pädagogischer Denkzettel



Man habe ihnen einen pädagogischen Denkzettel verpassen wollen. Bis dato hätten sich die Jugendlichen allerdings noch nicht gemeldet, weshalb sich nun die Polizei um den Fall kümmere. Dieser habe man auch Fotos an die Hand gegeben, auf denen die Täter deutlich zu erkennen seien.

Nach den Aufräumarbeiten habe der normale Betrieb denn auch wieder aufgenommen werden können, wie uns Jean-Claude Kemmer auch noch bestätigte.



Die Verantwortlichen der Réidener Schwemm, die vom gleichnamigen interkommunalen Syndikat der Gemeinden Beckerich, Ell, Grosbous, Préizerdaul, Redingen, Saeul, Useldingen, Vichten und Wahl betrieben wird und 2003 eröffnet wurde, haben in den vergangenen Jahren viel Geld in die Modernisierung der Anlagen und die Ausweitung des Angebots investiert. Man möchte den gestiegenen Anforderungen gerecht werden und mit der immer stärker auftretenden Konkurrenz Schritt halten.

Der ganz besondere Kick Das Schwimmbad Redingen ist um eine Attraktion reicher. Seit Kurzem ist hier nämlich ein Toboggan der Superlative in Betrieb.

Als herausragendes neues Angebot gilt seit Ende Mai eine einzigartige Attraktion: die schnellste Wasserrutsche (bis 65 Stundenkilometer) im Land. Nicht zuletzt dieser Turbo-Toboggan habe die Besucherzahlen in den beiden vergangenen Monaten über Erwarten in die Höhe schießen lassen, so Jean-Claude Kemmer.