Haftstrafen für Kreditkartendiebe gefordert

Mindestens 25 Mal sollen sie ihrem Opfer die Kreditkarten gestohlen haben und Geld abgehoben haben. Nun müssen vier Männer mit teilweise sehr langen Haftstrafen rechnen.

(SH) - Zwischen 18 Monate und sechs Jahre Haft sowie jeweils konsequente Geldstrafen forderte die Vertreterin der Staatsanwaltschaft am Freitag gegen vier Männer, denen vorgeworfen wird, 2016 und 2017 in 25 Fällen Kreditkarten gestohlen und damit mindestens 33.000 Euro erbeutet zu haben. Die Männer hatten ihre Opfer in Bars in der Oberstadt ausgesucht und den Pin-Code ihrer Kreditkarten beim Bezahlen ausgespickt.

Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft sprach von „der Spitze des Eisberges“ und erklärte, dass sich die vier Beschuldigten in dieser Woche nur für jene Straftaten rechtfertigen mussten, die ihnen „zu einhundert Prozent“ nachgewiesen werden konnten ...