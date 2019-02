Monatelang hatten sie Kreditkarten gestohlen und damit Geld abgehoben. Nun müssen vier Männer in Haft.

Haftstrafen für Kreditkartendiebe

(str/SH) - Mindestens 25 Mal hatten sie in den Jahren 2016 und 2017 in hauptstädtischen Bars die Geheimnummer von Kreditkarten eingesehen, die Karten gestohlen und an Geldautomaten damit mehr als 33.000 Euro abgehoben.



Nun wurden vier Männer algerischer Herkunft in erster Instanz zu Haftstrafen zwischen einem und sechs Jahre verurteilt.