Mehrmals soll ein 43-jähriger Mann seine Partnerin geschlagen und vergewaltigt haben. Am Donnerstag wurde er hierfür zu einer neunjährigen Haftstrafe verurteilt.

Haftstrafe wegen Misshandlung

Sophie Hermes Der Angeklagte hatte vor Gericht sämtliche Vorwürfe von sich gewiesen. Die Richter schenkten ihm jedoch keinen Glauben und verurteilten ihn zu einer langen Haftstrafe.

Weil er seine Lebensgefährtin mehrmals vergewaltigt sowie diese während ihrer Schwangerschaft geschlagen haben soll, wurde ein 43-jähriger Mann am Donnerstag in erster Instanz zu einer neunjährigen Haftstrafe verurteilt. Zudem muss er seinem Opfer Schadenersatz in Höhe von 7 000 Euro zahlen.



Sead D. hatte während der Verhandlung beteuert, „nie die Hand gehoben“ zu haben. Seine ehemalige Partnerin hatte hingegen erklärt, sie sei während ihrer Schwangerschaft mit einem Zollstock geschlagen worden, dieser sei durch den Impakt gar gebrochen. Auch soll es mehrmals zum Geschlechtsverkehr unter Einsatz von Gewalt gekommen sein. Sie habe dies nicht gewollt, sich allerdings nicht getraut, ihrem Partner klar Nein zu sagen. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft schenkte dem Opfer Glauben und erklärte, dass der Tatbestand der Vergewaltigung gegeben sei, weil die Frau von ihrem Partner abhängig gewesen sei.

Alle Parteien haben nun 40 Tage Zeit, um gegen das Urteil Einspruch einzulegen.