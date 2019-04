In gleich mehreren Geschäften eines Einkaufszentrums entwendeten zwei Männer im Januar dieses Jahres Gegenstände. Nun müssen sie mit einer einjährigen Haftstrafe rechnen.

Haftstrafe gegen Ladendiebe gefordert

In gleich mehreren Geschäften eines Einkaufszentrums entwendeten zwei Männer im Januar dieses Jahres Gegenstände. Nun müssen sie mit einer einjährigen Haftstrafe rechnen.

(SH) - Schamlos gingen zwei junge Männer am Nachmittag des 18. Januar dieses Jahres in einem Einkaufszentrum in Bartringen auf Diebeszug. Ganz raffiniert zeigten sie sich dabei allerdings nicht. Denn beim Versuch, Schokolade im Supermarkt zu stehlen, wurden sie von einem Sicherheitsbeamten erwischt. „Ich habe dann die Polizei verständigt“, erklärte dieser Zeuge vor Gericht, wo sich die beiden Männer nun verantworten mussten.

Als die Diebe gestellt wurden, hatten sie nicht nur die Taschen voll mit Waren, die sie klauen wollten – Süßwaren, Energydrinks und Bekleidung. Es stellte sich auch heraus, dass sie zuvor bereits in mehreren Geschäften der Shoppingmall Hosen, Shirts, Unterwäsche, Schuhe und Taschen entwendet hatten.



Der ungebetene Besuch im Laden Diebstähle sind im Einzelhandel keine Seltenheit. Fehlende Überwachungsmöglichkeiten müssen Betreiber durch größeres persönliches Engagement wettmachen. Ein Beispiel aus dem Luxemburger Grenzgebiet.

Besonders dreist: Die Tüten mit dem Diebesgut hatten die Männer, 22 und 24 Jahre alt, während ihrer „Einkaufstour“ im Supermarkt am Empfang in Aufbewahrung gegeben.

Vor dem Bezirksgericht Luxemburg erklärte einer der Angeklagten, „die Sachen hätten ihm gefallen“. Er habe jedoch nicht ausreichend Geld gehabt, um sie zu kaufen, deshalb habe er sie gestohlen. Zwar gab er zu, einen Fehler gemacht zu haben, richtige Einsicht, schien er jedoch nicht zu zeigen.

Mühsame Verfahren

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft erklärte, dass es sich in diesem Fall wohl nicht um schwerwiegende Kriminalität handele, die Vorfälle aber mühsame Verfahren mit sich bringen würden. Dies auch, da es sich bei den Angeklagten um Georgier handelte, die als Asylsuchende nach Luxemburg gekommen waren, hier aber keine Aufenthaltsgenehmigung erhielten.

Er forderte gegen jenen 24-jährigen Mann, der sich seit etwas mehr als drei Monaten in Schrassig in Untersuchungshaft befindet, eine Haftstrafe von zwölf Monaten, die teilweise zur Bewährung ausgesetzt werden könne, da keine Vorstrafen vorliegen. Gegen den zweiten Beschuldigten, der vorzeitig aus der Untersuchungshaft entlassen worden war, und nun nicht zum Prozess erschienen war, forderte der Ankläger eine einjährige Gefängnisstrafe, für die kein Aufschub möglich ist.

Das Urteil in erster Instanz ergeht am 15. Mai.