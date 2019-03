Ein polnischer Lastwagenfahrer, der im November 2016 auf der Autobahn A1 bei Flaxweiler einen tödlichen Unfall verursacht hatte, wurde am Donnerstag zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Haftstrafe auf Bewährung nach tödlichem Unfall

(str) - Mit nur 33 km/h war der Fahrer eines Sattelschleppers am Abend des 16. November 2016 in Höhe Flaxweiler auf der rechten Fahrbahn der Autobahn A1 in Richtung Trier unterwegs. Ein Autofahrer erkannte das Hindernis wohl zu spät und raste in das Heck des Lastwagens. Er sollte den Aufprall nicht überleben.



Am Donnerstagvormittag wurde der Fahrer, der nach einem verbotenen Haltemanöver an der Ausfahrt Flaxweiler rückwärts zurück auf die Autobahn gefahren war und dann nur sehr langsam wieder in Fahrt kam, nun zu einer Gefängnisstrafe von 12 Monaten verurteilt. Der Vollzug der Haftstrafen wird jedoch zur Gänze zur Bewährung ausgesetzt.



Dazu kommen eine Geldstrafe in Höhe von 1.000 Euro, Gerichtskosten in Höhe von 13.000 Euro und ein Fahrverbot von 24 Monaten in Luxemburg. Dieses wird zur einen Hälfte zur Bewährung ausgesetzt. Zur anderen Hälfte bleiben berufsgebundene Fahrten erlaubt.