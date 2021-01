Die Geschicke der Haftanstalt werden künftig von einer Kriminologin geleitet.

Haftanstalt Schrassig bekommt Chefin

Teddy JAANS Die Geschicke der Haftanstalt werden künftig von einer Kriminologin geleitet.

(TJ) - Joke Van der Stricht übernimmt die Leitung der Haftanstalt von Schrassig. Das hat der Ministerrat bereits am 18. Dezember beschlossen. Der Direktionsposten war frei geworden, nachdem der bisherige Leiter Michel Lucius seinen Anspruch auf Pensionierung geltend gemacht hatte.

Waffen und Sprengstoff: Die Kriminalfälle von 2020 Sie nutzten Schusswaffen, sprengten Geldautomaten in die Luft oder besaßen kinderpornografisches Material. Polizei und Justiz hatte 2020 mit unterschiedlichen Tätern zu tun.

Van der Stricht hat an der ULB in Brüssel einen Master in Kriminologie gemacht, danach hat sie sich in Sachen Gefängniswesen, Strafvollzug und Psychologie weitergebildet. Seit 2013 arbeitet sie in Schrassig, wo sie zuletzt den Posten des beigeordneten Direktors bekleidete.

Joke Van der Stricht übernimmt die Leitung der Haftanstalt am 1. Februar und ist für zunächst sieben Jahre ernannt.



Lesen Sie auch:





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.