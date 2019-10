Haftanstalt in Schrassig: Eine Stadt hinter Mauern

Hinter den Gefängnismauern in Schrassig liegt das Zuhause von rund 600 verurteilten Straftätern. Nur die wenigsten Personen wissen aber, was sich hinter den Betonwänden verbirgt.

Von Sophie Hermes, Steve Remesch und Maximilian Richard



Die Betonwände, der Draht und der hohe Wachturm, der darüber hinausragt, sind allgemein bekannt. Eiskalt lassen sie kaum jemanden. Bei einigen Menschen sorgen sie für Unbehagen, bei anderen für eine gewisse Neugierde. Denn was genau sich hinter den Mauern der Haftanstalt am Kuelebierg in Schrassig verbirgt, wissen nur die wenigsten.

Tatsächlich kann man das Gefängnis mit einer „Stadt hinter Mauern“ vergleichen, die 24 Stunden am Tag und an 365 Tagen im Jahr in Betrieb ist und in der alles streng geregelt ist ...