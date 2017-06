(dho) - Vergangenes Jahr musste die Polizei in 789 Fällen von häuslicher Gewalt eingreifen. In 256 Fällen wurde der Täter der Wohnung verwiesen. Im Jahr 2014 hatte die Anzahl mit 876 gemeldeten Fällen häuslicher Gewalt ihren Höhepunkt erreicht. Seitdem geht sie nun langsam zurück.

In 62,37 Prozent der Fällen ist eine Frau Opfer der Gewalt. In 37,63 Prozent ein Mann. In 72,66 Prozent stammt das Opfer aus einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union. Bei 27,34 Prozent ist es luxemburgischer Staatsbürgerschaft, bei 30,56 Prozent portugiesischer. 256 Personen wurden 2016 der Wohnung verwiesen. Bei den Tätern von häuslicher Gewalt handelt es sich bei 68,08 Prozent um Männer.



Graphique: Ministère de l'Egalité des Chances

Die häufigsten polizeilichen Einsätze wegen häuslicher Gewalt gab es in der Hauptstadt (20,27%) gefolgt von der Gemeinde Esch/Alzette (8,75%) und Differdingen ( 7,22%). Der Grund des Hilferufes, der mit einer anschließenden Verweisung aus der Wohnung verbunden war, waren in 183 Fällen (32%) „Schläge und Verwundungen“, in 47 Fällen (8,2%) „Schläge und Verwundungen mit Arbeitsunfähigkeit“ und in 53 Fällen (9,3%) Morddrohungen, wie im diesjährigen Bericht des „Comité de violence“ zu lesen ist.



Mehr in Kürze hier.