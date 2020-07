Vier Jahre Haft auf Bewährung: So lautete in erster Instanz das Urteil in einem Fall von häuslicher Gewalt.

Häusliche Gewalt: Vier Jahre auf Bewährung

Vier Jahre Haft auf Bewährung: So lautete in erster Instanz das Urteil in einem Fall von häuslicher Gewalt.

(SH) - Während der 20-jährigen Ehe hatte ein Mann seine Frau immer wieder geschlagen und bedroht, zudem soll er versucht haben, sie zu vergewaltigen. In erster Instanz wurde er deshalb zu einer vierjährigen Bewährungsstrafe – ein Jahr mehr als von der Staatsanwaltschaft gefordert – und zu einer Geldbuße von 1.000 Euro verurteilt. Zudem muss er seiner mittlerweile Exfrau 5.600 Euro Schadenersatz zahlen. Die Frau hatte während eines Streits am 24 ...