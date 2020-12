In der "Orange Week" wird auf Gewalt gegen Frauen in seinen vielen Facetten aufmerksam gemacht. In dem Zusammenhang teilt eine Betroffene ihre Geschichte.

Häusliche Gewalt: Mit den Ausreden fängt es an

Gewalt gegen Frauen ist allgegenwärtig - und bleibt doch oftmals unsichtbar. Häufig findet sie - von Außenstehenden weitgehend unbemerkt - in den eigenen vier Wänden statt. Betroffene sprechen meist erst spät über die Gewalt, die ihnen widerfahren ist. Angst, Scham, Isolation oder finanzielle und emotionale Abhängigkeiten erschweren ihnen den Ausbruch aus der Gewaltspirale. Die „Orange Week“, die vom Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25 ...