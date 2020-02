Am Montagabend sprang eine Frau auf der Flucht vor ihrem Partner in Mersch aus dem zweiten Stockwerk eines Hauses.

Häusliche Gewalt in Mersch

Am Montagabend sprang eine Frau auf der Flucht vor ihrem Partner in Mersch aus dem zweiten Stockwerk eines Hauses.

(TJ) - Dramatische Szenen am Montagabend in Mersch: Eine Frau sprang auf der Flucht vor ihrem Partner aus dem zweiten Stock eines Hauses und suchte bei einer Nachbarin Hilfe. Die Dame gab an, geschlagen worden zu sein.

Als die Polizei vor Ort eintraf, konnten die Beamten den Mann in seiner Wohnung antreffen. Die Polizisten fanden in der Wohnung des vermeintlichen Angreifers zudem eine größere Menge Drogen und Utensilien vor. Auch in einem Rucksack gleich neben der Wohnung konnten Drogen sichergestellt werden.

Die schwerverletzte Frau wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und die Staatsanwaltschaft wurde informiert. Auf Anordnung wurde der Mann festgenommen und einem Untersuchungsrichter vorgeführt.