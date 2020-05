Häusliche Gewalt: Bewährungsstrafen gefordert

Gleich zwei Männer mussten sich am Mittwoch wegen häuslicher Gewalt vor Gericht verantworten. Sie riskieren eine Haftstrafe auf Bewährung.

(SH) - Wer die Hand gegen seinen Partner hebt, muss mit Folgen rechnen. So standen am Mittwoch zwei Männer vor Gericht, nachdem sie ihrer Partnerin zum wiederholten Male Schläge zugeführt hatten. Beide zeigten allerdings nur wenig Einsicht und müssen nun mit einer Bewährungsstrafe rechnen. Während die Beziehung des einen Mannes nach der Tat in die Brüche ging, lebt der andere weiterhin mit seiner Ehefrau zusammen.

Alkohol am Morgen

In einer Wohnung in Niederkorn kommt es am 26 ...