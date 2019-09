Häusliche Gewalt: 22 Frauen lassen Spuren sichern

Seit einem Jahr können Opfer von physischer Gewalt beim Archivierungsdienst Umedo Beweismaterial sichern lassen, um zu einem späteren Zeitpunkt den Täter anzeigen zu können.

Es sind Nachrichten, die immer aufs Neue für Entsetzen sorgen: In Esch/Alzette fügt ein Mann seiner Partnerin zu Hause schlimme Schnittwunden zu, das Opfer stirbt noch am Tatort an der folgenschweren Körperverletzung. Im hauptstädtischen Park prügelt ein Mann vor den Augen von Passanten hemmungslos auf seine am Boden liegende Ehefrau ein.

Brutalitäten, die im Großherzogtum keine Seltenheit sind ...