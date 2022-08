45 Sperrungen in vier Jahren - Zwei Abgeordnete haken wegen der Arbeiten auf der Autobahn A 13 beim zuständigen Mobilitätsminister nach.

Zwei parlamentarische Fragen

Häufige Baustellen auf der A 13 sorgen für Diskussionen

Glenn SCHWALLER 45 Sperrungen in vier Jahren - Zwei Abgeordnete haken wegen der Arbeiten auf der Autobahn A 13 beim zuständigen Mobilitätsminister nach.

Immer wieder sorgen Baustellen und Sperrungen auf der Autobahn A 13 für Verkehrschaos. Auch in diesem Sommer gab es mehrere Baustellen entlang der A 13, unter anderem im Tunnel Aessen, in dem zahlreiche Installationen erneuert wurden.

Viele Autofahrer mussten daher auf andere Strecken ausweichen. Das Problem: auch auf diesen Ausweichrouten gab es Baustellen, so beispielsweise auf dem CR 172. Dadurch kam es zu erheblichen Verkehrsstörungen, die sowohl bei Autofahrern als auch bei Anwohnern für Unmut sorgten.

Bausch reagiert

Die beiden Chamber-Abgeordneten Myriam Cecchetti (Déi Lénk) und Marc Goergen (Piratenpartei) hakten daher in zwei unterschiedlichen parlamentarischen Fragen beim Mobilitätsministerium nach.

Streckenradare entlang der A7 sollen Ende des Jahres blitzen In den Tunneln Stafelter, Grouft und Gousselerbierg werden derzeit neue Radargeräte installiert.

Beide Abgeordnete fragten bezüglich der Planung der Baustellen nach, also warum zusätzlich zu den bereits geplanten Arbeiten auf der CR 172 noch eine weitere Baustelle auf der Autobahn eingerichtet wurde.

Der zuständige Minister François Bausch (Déi Gréng) verweist in seiner Antwort darauf, dass die Arbeiten im Tunnel Aessen bereits lange im Vorfeld geplant wurden und die von Goergen und Cecchetti erwähnte Baustelle auf dem CR 172 nicht auf der ausgewiesenen Umleitungsroute gelegen habe.

Die Baustellen auf der Nationalstraße 32 und dem CR 110 seien indes zu Beginn der Arbeiten an der A 13 noch nicht bekannt gewesen. Nachdem diese bemerkt wurden, seien die Umleitungen angepasst worden, um die oben genannten Baustellen zu vermeiden.

Enger Kontakt zwischen allen Beteiligten

Um allgemein zu verhindern, dass Umleitungen über Straßen geführt werden, auf denen selbst Baustellen eingerichtet wurden, gebe es engen Kontakt zwischen allen beteiligten Akteuren, also den regionalen Dienststellen der Straßenbauverwaltung, den Gemeinden und der Autobahnabteilung der Straßenbauverwaltung, so Bausch.

Einen Monat Baustelle auf Trierer Autobahn An der Autobahnbrücke Sernigerbaach lässt die Straßenbauverwaltung die Übergänge erneuern. Für den Verkehr stehen nur zwei Spuren zur Verfügung.

Zudem wurde bei der Baustelle auf der A 13 darauf geachtet, die Arbeiten nachts oder am Wochenenden durchzuführen, um den Einfluss auf den Verkehr möglichst gering zu halten, so der Minister in seiner Antwort an die beiden Südabgeordneten.

Zahlreiche Sperrungen in den vergangenen Jahren

Darüber hinaus geht aus der Antwort des Mobilitätsministers hervor, dass der Streckenabschnitt der A 13 zwischen Differdingen und Esch-Lankelz seit 2018 insgesamt 45 Mal gesperrt wurde, dies meist für jeweils eine Nacht oder ein Wochenende.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.