Das Bezirksgericht befasste sich am Dienstag und am Mittwoch mit insgesamt neun Anklagen gegen zwei junge Wiederholungstäter, denen bereits umfangreiche Bewährungschancen geboten worden waren.

Lokales 3 Min.

Härtere Maßnahmen für Intensivtäter gefordert

Steve Remesch Es gibt Menschen, für die scheint Kleinkriminalität eine Lebenseinstellung zu sein. Besonders dramatisch ist dies bei Heranwachsenden, denn je jünger sie selbst sind, desto jünger sind auch ihre Opfer. Ein solcher Intensivstraftäter stand nun zum wiederholten Mal vor Gericht.

Neun Fälle wurden am Dienstag und am Mittwoch in einer doppelten Sitzung verhandelt, davon stand bei sechs Taten ein Angeklagter im Mittelpunkt. Das Erwachsenenstrafregister des 20-Jährigen erstreckt sich trotz seines jungen Alters mittlerweile über zwei Seiten, wie die Staatsanwaltschaft hervorhob. Und auch wenn die Tatvorwürfe nicht in den Bereich der Schwerkriminalität fallen sind es Taten, die für die Opfer schwer traumatisierend sein können.



Mobiltelefone und teuere Baseballmützen im Visier



Angeklagt ist Joé W. unter anderem wegen gewaltsamen Diebstahls. So soll er im Dezember 2016 einen Jugendlichen in einem hauptstädtischen Fast-Food-Restaurant geschlagen und ihm eine Baseballmütze einer Edelmarke im Wert von 195 Euro gestohlen haben. Dabei war die Wahl des Opfers offenbar kein Zufall, denn dem gleichen Jungen soll er bereits zuvor eine Handtasche und einen Gürtel gestohlen haben. Das Opfer hatte beim ersten Mal aber aus Angst auf eine Anzeige verzichtet.

Einen zweiten Jugendlichen soll er im September 2016 gemeinsam mit Cassi F. in der Rue de Strasbourg gewaltsam bestohlen haben. Während Joé W. es auch hier wieder auf eine teure Baseballmütze abgesehen haben soll, wird dem Komplizen der Diebstahl eines Mobiltelefons vorgeworfen.



Mit einem weiteren, allerdings nicht zum Prozess erschienenen Angeklagten soll Joé W. zudem im August 2016 in der hauptstädtischen Grand-Rue zwei Jugendliche überfallen haben, um ein weiteres Mobiltelefon zu erbeuten.



Fahrraddiebstahl im Ernztal



Aber es mussten offensichtlich nicht immer Mobiltelefone und Mützen sein. Im September 2015 soll er in Heffingen und Fels mit einem anderen Beschuldigten Fahrräder gestohlen haben.



Außerdem wird ihm vorgeworfen, im Januar 2015 ein iPhone in einer hauptstädtischen Diskothek entwendet und in einem Keller in der hauptstädtischen Rue Philippe II einem anderen Jugendlichen mehrfach mit der Faust geschlagen zu haben.



Weniger eindeutig präsentiert sich hingegen ein Vorfall mit Vorgeschichte in der hauptstädtischen Rue Joseph Junck. Joé W. hatte hier im Februar 2015 eine Hotelrezeption überfallen und wurde dafür bereits rechtskräftig verurteilt. Im September 2016 suchte er den gleichen Hotelportier wieder auf und dieser bezichtigte ihn daraufhin des gewaltsamen Diebstahls seines Mobiltelefons. Da es aber Zweifel zum Tatverlauf gibt, ließ die Vertreterin diese Anklage fallen.

Drei Verfahren für Komplizen



Cassi F., dem Komplizen von Joé W., galten am Mittwoch indes drei andere Verfahren. Wie die Anklägerin betonte, sei auch er auf dem Weg zu einem mehrseitigen Casier judiciaire.



In zwei Fällen ging es dabei um Diebstähle von Mobiltelefonen in Einkaufszentren. Im dritten Fall wird ihm vorgeworfen, mit drei anderen Angreifern den Betreiber einer Gaststätte an der Place de Paris angegriffen, bedroht und so schwer verletzt zu haben, dass ein Arzt ihm eine zehntägige Arbeitsunfähigkeit bescheinigte.



Die drei Beschuldigten gaben am Mittwoch zwar zu, anwesend gewesen zu sein, sie beteuerten allerdings das Opfer habe sie angegriffen. Sie hätten sich weder gewehrt, noch den Mann geschlagen oder ihn bedroht. „Es fehlt nur noch, dass sie behaupten, der Mann habe sich vor ihren Augen selbst verletzt“, kommentierte die Vertreterin der Staatsanwaltschaft die Aussagen der Beschuldigten.



Wenn das Opfer zum Täter gemacht wird



Die nihilistische Attitüde der Angeklagten wurde – zumindest zum Teil – im Prozess auch von den Verteidigern der Angeklagten übernommen. So wurden in den Plädoyers Opfer mit Nachdruck und pauschal als nicht glaubwürdig dahingestellt, ihnen Rachegelüste unterstellt und auch ihren Schaden und ihre Traumata verneint. Wenn dann Opfer sehr präzise Angaben zum Tatverlauf machten, dann bemühte sich die Verteidigung die Existenz des Diebesguts in Frage zu stellen.